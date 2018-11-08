وظائف شاغرة في هيئة الإحصاء.. التفاصيل والشروط

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة للتخصصات التالية: الإحصاء، الاقتصاد، حاسب آلي.

وأشارت إلى الوظائف المطلوبة ومنها: مطور تطبيقات ويب، مصمم ويب، مطور، ذكاء للأعمال، مدير للنظام، أخصائي قواعد بيانات، دعم فني، أخصائي توثيق وتطوير الإجراءات والجودة، محلل ضمان الجودة، محلل ضمان الجودة أول، باحث إحصاء، أخصائي إحصاء، خبير إحصاء، مراجع داخلي، علوم الحاسب الآلي إدارة الأعمال إحصاء اقتصاد المحاسبة أو المجالات.

واشترطت أن يكون من حملة البكالوريوس والماجستير وألا يقل التقدير عن جيد، وإليكم التفاصيل في الرابط الإلكتروني الآتي: هنا