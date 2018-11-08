إتبعي هذه النصائح لتتخلّصي من التعلق الزائد بزوجك

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يتسبب التعلق الزائد من قبل الزوجات بشريك حياتها في العديد من الإضطربات، رغم أنه ربما يكون ناتج عن حب زائد وغيرة.

نشرح لكي بعض الطرق التي ستُخفف من الآثار السلبية الناتجة عن تعلقك الزائد بزوجك، حتى تكون حياتكما خالية من المشاكل وتكون مليئة بالحب والسعادة .

– من الضروري أن تتركي حرية التصرف لزوجك وعدم ازعاجه بالأسئلة الكثيرة والمملة عن الذي يقوم به خلال اليوم ، كما وعليك تخفيف نسبة الغيرة التي ستزيد بشكلٍ كبير إذا كنت قد تعلقت بزوجك كثيراً.

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– يحب الرجل أن تكون شريكته حنونة ولكن قوية ومثابرة، من هنا تحكمي بأقوالك وردود فعلك السريعة تجاه الأمور التي يقوم بها.

– حافظي على التوازن في ال علاقة الزوجية، اذ عليك مع الشريك المشاركة بالمواضيع أو الأشياء التي يجب فعلها في البيت الزوجي. وخلال هذه اللحظات قومي ببعض التصرفات التي تجعل زوجك يتعلق بدوره بك.

– مع التعلق بالزوج كثيراً ستغرقين في نسيان نفسك، لذا اعملي على تعزيز يومياتك بالصداقات، بهواياتك المفضلة والأوقات مع الأهل بال إضافة لاهتمامك بنفسك. وعند اللقاء بزوجك اهتمي به وكوني بقربه في هذا الوقت.

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– مع اهتمامك الزائد والمفرط بزوجك نتيجة هذا التعلق به، قد تلاحظين كثرة المشاكل أو الخلافات وذلك لأنه ينزعج من تصرفاتك. لذا استدركي هذا الأمر وتصرفي بسرعة ل حياة زوجية ناجحة وسعيدة. مأمور.