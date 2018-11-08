المواطنات يمتلكن 12% من عدد المشاريع المسجلة بالمنشآت الصغيرة

نايف السالم(صدى):

كشفت مديرة إدارة الريادة النسائية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أفنان بنت أسعد البابطين، أن المرأة السعودية تمتلك 12% من عدد المشاريع المسجلة بحسب مؤشر ريادة الأعمال، لافتة إلى أنه منذ العام 2016 وحتى العام 2017 شهدت المشاريع النسائية ارتفاع عدد المنشآت التي تملكها المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 45%.

وأوضحت ” البابطين ” أنه تمتلك أو تدير المرأة في الإمارات 30% من المشاريع الصغيرة مقارنة بالمرأة السعودية التي لا تتجاوز 18%؛ مستطردةً التحديات التي تواجهها المرأة السعودية في الأعمال تتمثل في غياب القدوات في مجالات متعددة، وقلة الوعي بالفرص المتاحة من تنمية المهارات الريادية، وعدم القدرة على الوصول للتمويل والمستثمرين، فضلًا عن قلة المستثمرات السعوديات.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن قلة حاضنات ومسرعات الأعمال في المناطق المختلفة، تشكل تحدياً يضاف إلى تعثر تسهيل الأعمال الذي يتمثل بصعوبة بعض الاشتراطات للمشاريع النسائية، لافتة إلى أن الريادة النسائية تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى السيادات وزيادة عدد السجلات التجارية المملوكة منهن، وزيادة نسبة بقاء المشاريع النسائية في السوق.

ومن الجدير بالذكر، أنه جاء ذلك خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمه مجلس سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة الشرقية مساء أمس الأول، بمشاركة مديرة إدارة الريادة النسائية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أفنان بنت أسعد البابطين، وحضور عدد من سيدات الأعمال في المنطقة، وذلك في مقر الغرفة.