زوجة تخلع زوجها بسبب ” البطاطس “
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن ترك زوجها مهنته كمعلم وتوجه للعمل كبائع بطاطس في السوق.
وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت الزوجة أن زوجها طلب إجازة من العمل، وبعد عدة أيام اكتشفت الزوجة أن زوجها توجه لسوق الخضار لبيع البطاطس.
وتابعت الزوجة: ” بيقولي فيها مصلحة حلوة أجبها بـ5 جنيه أبعها بـ10جنيه، وهأكلك الشهد من وراها، والناس كلها عرفت حالنا، وبعدما كان في احترام متبادل، حسيت الناس كلها بتكلم علينا وبقى شكلي وحش علشان خاطر زوجي بائع البطاطس ” .
وقررت الزوجة التوجه لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضد زوجها؛ خاصة بعد انقطاع أخباره ومطالبة الديانة له، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء حتى الآن.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4917 ] نشر منذ 59 دقيقة
ماصار خلع والله
صار لعب ومسخرة وقلة حياء هههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5250 ] نشر منذ 49 دقيقة
الزوجه شكلها عائشه في برج عاجي-من راقب كلام الناس مات جوعا او قهرا-قد يكون لك يد في جعل الزوج يبحث عن دخل اعلى-نصف شعوب العالم عائشه على الاعمال الحره او اكثر من ذلك وحالهم ماشي-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4917 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله فيه نساء يرفعن الرأس شامة وقامة
وبعضهن مثل هذة وامثالها تبيع زوجها في سوق النخاسة
طلقها بدون ما تخلعك خلع الله اضراس اسنانها ان شاء الله
توقّ النساء فإنّهنّ أفاعي و .. ما لهنّ فى الإخلاص نصيب
لا تخدعنّ بحسن الوجه و لا .. يغررك منه تذلّل و نحيب
فالحية الرقطاء يبرق جلدها .. و عصم البيد بكاؤهن نعيب
أتراك إذا قطعت مفازة .. تترك حسامك و النهار يغيب
تخشى الأفاعي أن يردن خديعة .. و ترى الضباع خفاؤهن يريب
فكذا النساء فكن لهن بصارم .. كأنّك فارس للحروب ربيب
و دع منهن رأيا يبدو رشده .. فما لهن من الآراء مصيب
و احذر مليح حديثهنّ فإنه .. سمّ زعاف للدماء مذيب
أما رأيت شفاههنّ بحال صمت .. كشفاه أرقم فى النهار يصيب
أمورهنّ بدع لا اشتكاك بشرها .. و لهنّ كيد فى الخراب رهيب
و لا استواء لحالهنّ على صواب .. و لهنّ ضرب فى الجنون عجيب
ولا وفاء لعهدهنّ و إن حلفن .. و ما لجبر كسر بعدهنّ طبيب
ينظرن نحوك إذا استنكرن أمرا .. كبوم قبر فى الخراب تغيب
فلا تقدم بهنّ حسن ظن مطلقا .. فكل أمورهن و عيشهن معيب
ليس لهنّ إلا التبدّل و الحيل .. و المكر و التدليس و الترحيب
أبدا سهامهنّ إلى الرجال سريعة .. و دوما رمحهنّ من النحور قريب
نجا منهنّ ابن يعقوب بسجنه .. و الناس بعد مجرّب و لبيب
فالأول لا جدال يحفر قبره .. و الآخر سيد و محنك و نجيب
فتجهمّ لهن إذا أردت سلامة .. تمر شرورهنّّ ذليلة و تخيب
و ذد عن نفسك بأبيض و مهنّد .. و الحصن بعد محصن ومهيب
عليك سلام الله يا ابن آدم يا أخي .. و الرأس منك ثغامة و تشيب
فذاك إذ ذاك قد أظن نجاتك .. من نار نسوة
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5250 ] نشر منذ 20 دقيقة
ليس كلهم اخي عذاب الرحيل-قد يكون منهن اسوى ممن ورد في قصيدتك-لكن الاغلب ولله الحمد فيهن خير كبير في كل النواحي-ام اخت زوجه الخ-بارك الله فيك-