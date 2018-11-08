زوجة تخلع زوجها بسبب ” البطاطس “

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن ترك زوجها مهنته كمعلم وتوجه للعمل كبائع بطاطس في السوق.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت الزوجة أن زوجها طلب إجازة من العمل، وبعد عدة أيام اكتشفت الزوجة أن زوجها توجه لسوق الخضار لبيع البطاطس.

وتابعت الزوجة: ” بيقولي فيها مصلحة حلوة أجبها بـ5 جنيه أبعها بـ10جنيه، وهأكلك الشهد من وراها، والناس كلها عرفت حالنا، وبعدما كان في احترام متبادل، حسيت الناس كلها بتكلم علينا وبقى شكلي وحش علشان خاطر زوجي بائع البطاطس ” .

وقررت الزوجة التوجه لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضد زوجها؛ خاصة بعد انقطاع أخباره ومطالبة الديانة له، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء حتى الآن.