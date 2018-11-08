وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر حادت تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعه 07:06 صباح اليوم الخميس على الرقم الموحد 997 على طريق بيده تحديداً اللغاميس .

وافاد الزهراني انه تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر بتوجيه من القائد الميداني للموقع وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود ثلاث اصابات.

وقال الزهراني حالة متوفيه بالموقع بعد الكشف عليها وايضاً اصابتين خطيره تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ومن ثم تم نقلها عن طريق اسعافات الهلال الاحمر لمستشفى القرى.