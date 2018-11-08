للمرضعات.. تجنبي الملفوف والكافيين وأكثري من الماء

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تحتاج الأم إلى التغذية المتوازنة التي تشتمل على كافة المواد الغذائية، خلال فترة الرضاعة الطبيعية، وعلى الأم الانتباه إلى كل ما تتناوله، حيث يؤثر ذلك على صحة الطفل أثناء فترة الرضاعة الطبيعية.

وقدمت الدكتورة هند الانشاصي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بعض النصائح للأم المرضعة ، منها :

– تجنبي تناول الملف والبروكلي والثوم والبصل المقلي، لأنها أطعمة تسبب مغصا للطفل الرضيع.

– ابتعدي عن تناول كمية كبيرة من الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه والكولا والكاكاو والشيكولاتة، حيث ينتقل الكافيين عن طريق حليب الأم ويسبب اضطرابات عصبية للطفل.

– الابتعاد عن التدخين، حيث تؤثر مادة النيكوتين على الجهاز التنفسي للطفل، وتجعله عرضة لمرض الربو أو حساسية الصدر.

يصاب الطفل بالحساسية تجاه بعض الأطعمة قد تتناولها الأم، ويظهر ذلك في شكل بكاء، أو سوء نوم، أو طفح جلدي، كما قد يظهر تحسس الطفل من الطعام من خلال تنفسه، حيث يصبح تنفس الطفل كالصفير، أو من خلال تغيير لون براز الطفل إلى لون أخضر، أو يصبح مخاطيًا، وفي هذه الحالات يجب استشارة الطبيب المتخصص.

ونصحت استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الأمهات في فترة الرضاعة بشرب الماء أثناء رضاعة الطفل، بمعدل 8 إلى 12 كوب يوميًا، مما يساعد على إنتاج كمية كبيرة من الحليب التي يحتاجها الطفل.