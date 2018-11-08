الكشف عن عدد المركبات المستعملة التي لا تطابق المواصفات

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أن إجمالي عدد المركبات المستعملة المستوردة، التي تم فحصها خلال العام الماضي 2017، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية واللوائح المعتمدة بلغ 3545 مركبة، بلغت المطابقة للمواصفات 3361 مركبة ما يعادل نسبته 94% من إجمالي عدد المركبات المستعملة المستوردة، فيما بلغت المركبات غير المطابقة للموصفات القياسية السعودية 184 مركبة بنسبة 6%.

45% من المركبات، وتصدرت الرياض عدد المركبات المستوردة بـ1010 مركبات.

وأوضحت أن 45% من إجمالي المركبات المستعملة المستوردة، التي تم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية واللوائح المعتمدة تم فحصها عبر فرع الهيئة بمنفذ الحديثة إذ بلغ إجمالي المركبات 1594 مركبة، يليها التي فحصت بالمركز الرئيسي في منطقة الرياض وبلغت 1010 مركبة بنسبة 28.5%، وجاءت ثالثا فرع الهيئة في المنطقة الشرقية بـ632 مركبة بنسبة 18%.