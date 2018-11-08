شيرين عبد الوهاب: هذا هو دليل تفوقي على عمرو دياب

القاهرة(صدى):

أكدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” ، تفوقها على 4 ألبومات لعمرو دياب ن خلال زيادة مبيعاتها بالمقارنة بمبيعات ” الهضبة ” بمتجر ” آى تونز ” الإلكترونى حيث طرحت ألبوما بعنوان ” نساى ” يضم 12 أغنية .

فيما طرح المطرب عمرو دياب مؤخراً ألبوما بعنوان ” كل حياتى ” ويضم الألبوم 13 أغنية رومانسية مختلفة .