شيرين عبد الوهاب: هذا هو دليل تفوقي على عمرو دياب
أكدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” ، تفوقها على 4 ألبومات لعمرو دياب ن خلال زيادة مبيعاتها بالمقارنة بمبيعات ” الهضبة ” بمتجر ” آى تونز ” الإلكترونى حيث طرحت ألبوما بعنوان ” نساى ” يضم 12 أغنية .
فيما طرح المطرب عمرو دياب مؤخراً ألبوما بعنوان ” كل حياتى ” ويضم الألبوم 13 أغنية رومانسية مختلفة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37773 ] نشر منذ 1 ساعة
مجنونة إذا تقارنين نفسك
باالفنان عمر دياب😐