تخصيص 20 ألف قطعة سكنية للمواطنين كمرحلة أولى بمكة

مكة المكرمة(صدى):

خصصت أمانة العاصمة المقدسة 8 مواقع لوزارة الإسكان في مكة المكرمة ومحافظة الجموم وعسفان و جعرانة بمساحة إجمالية تبلغ 56 مليون متر مربع، وذلك لغرض تطويرها وتنفيذ مشاريع إسكانية أو منح سكنية للمواطنين طبقاً لبرامج وزارة الإسكان، بالإضافة إلى تخصيص عدد 20000 ألف قطعة سكنية للمواطنين كمرحلة أولى بمخططات ولي العهد على أن يتم إستكمال البنية التحتية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم في مكتبة مع وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس محمد المديهيم ورئيس قطاع الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، ومدير إدارة التواصل مع كبار الملاك عبدالعزيز الشدوخي، والمستشار القانوني للأراضي البيضاء بندر الصالح.