47 % من الأجنبيات يشغلن الوظائف النسائية بالمملكة
كشفت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام 2018 والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المشتغلات غير السعوديات في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 141.590 مشتغلة.
وذلك مقابل 160.744 مشتغلة سعودية، أي ما نسبته 47% للأجنبيات و53% للمشتغلات السعوديات، بينما يمثل المشتغلين الذكور غير السعوديين في نفس الفترة 74%، مقابل 26% من السعوديين.
وفي ذات السياق أيضًا، بلغ إجمالي عدد المشتغلين 6.557 ملايين، 6.254 ملايين منهم ذكور و302 ألف إناث، إذ تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة كأثر الأنشطة بعدد 1.740 مليون مشتغل.
هزيم[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه
والله اكبر من هالنسبه بكثير.
في الشركات كثر النمل موجودين، وفي المستوصفات موجودين وفي المدارس الاهليه موجودين ومتعاونين مع بعض.
وفي البنوك..وفي المحلات… وفي كل ركن.
لوترفع الحصى تلقاهم.
خاصه في الرياض.
والله الاسبوع الماض رحت لوادي حنيفه، قسم بالله الغالبيه العظمى اجانب وخاصه بني شام.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5250 ] نشر منذ 59 دقيقة
السعوده قادمه والبركه في ابناء وبنات الوطن-المطلوب منهم شد الحيل والهمه والعزيمه-واول الطريق خطوه-