47 % من الأجنبيات يشغلن الوظائف النسائية بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

كشفت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام 2018 والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المشتغلات غير السعوديات في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 141.590 مشتغلة.

وذلك مقابل 160.744 مشتغلة سعودية، أي ما نسبته 47% للأجنبيات و53% للمشتغلات السعوديات، بينما يمثل المشتغلين الذكور غير السعوديين في نفس الفترة 74%، مقابل 26% من السعوديين.

وفي ذات السياق أيضًا، بلغ إجمالي عدد المشتغلين 6.557 ملايين، 6.254 ملايين منهم ذكور و302 ألف إناث، إذ تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة كأثر الأنشطة بعدد 1.740 مليون مشتغل.