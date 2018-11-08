تعرف على المناهج الجديدة للإنجليزية بالمدارس

حمود العنزي(صدى):

قررت وزارة التعليم توزيع 7 مناهج مختلفة ومنوعة لتعليم اللغة الإنجليزية وذلك بطريق بطريقة عشوائية بين مدارس إدارات التعليم على أن يتم توزيع المناهج الـ7 في المدن الكبيرة، كالرياض وجدة، بينما يتم توزيع منهج أو منهجين على المحافظات والمدن الصغرى فيما يعود اختلاف المناهج لنظام المحاصصة لكل شركة.

من جانبهم أكد خبراء التعليم أن المناهج الجديدة عالمية تشمل كافة البرامج فيما تتفوت المناهج من حيث التعقيد والرتابة والسلاسة والمتعة واختلاف المهارات فيهاوتم تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين والمعلمات لتدريسها .

وأضاف الخبراء أن المناهج الجديدة تعمل على تنمية المهارات اللغوية وتم إقتباسها من : أما EF ,Oxford, Long man ,Macmillan ,McGraw Hill ,Mm publication

المنهج السابع من إعداد وزارة التعليم نفسها.