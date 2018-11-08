هجوم حاد من أليجري على فريق ليوفنتوس بسبب مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

شن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس هجوما حادا على فريقه لمنحه العديد من الكرات الثابتة لخصمه مانشستر يونايتد خلال هزيمته بنتيجة 2-1.

وقال أليجري إن فريقه “لعب بشكلٍ جيدٍ للغاية ” ، لافتا: “أهنئ فريقي على مستواه الطيب، ولكن المستوى الطيب دون النتيجة لا يساوي الكثير “.

وتابع: “علينا أن نحسّن إنهائنا للهجمات، لأننا لا نفلح مطلقا في قتل المباريات حينما نكون مسيطرين عليها .. علينا أن نتعلم ألا نخلد إلى النوم في مثل هذه الحالات “.

ولفت:”علمنا مع دخول مروان فيلاني بأنه علينا تفادي منح الركلات الحرة الثابتة .. الطريقة الوحيدة التي كانت مانشستر يونايتد سيسجل منها هي عبر الكرات الثابتة، ونحن منحناهم الفرص “.

وكان مانشستر يونايتد قد قلب تأخره في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا إلى انتصارٍ متأخرٍ.