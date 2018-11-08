واشنطن تحظر التعامل مع سفن النفط الإيرانية

واشنطن(صدى):

قررت الولايات المتحدة إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية في محاولة للحد من تأثير إيران وفرض مزيد من العقوبات عليها ، محذرة جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية، من التعامل مع السفن الإيرانية .

وصرح بريان هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات الأميركية بشأن إيران امتدت إلى شركات التأمين مضيفاً : ” من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما أصبحت ناقلات النفط الإيرانية الآن مسؤوليات قانونية عائمة ” .

وتوقع هوك وقوع حوادث لسفن إيران بمنطقة الخليج رغم عدم قدرة شركات التأمين الإيرانية من تغطية الخسائر وأردف : ”

نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث، لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيران ” .”