الحوثيون يحتجزون عشرات من اللاجئين الصومالين بـ ” الحديدة “

فهمي محمد(صدى):

صرحت مصادر محلية اليوم الخميس، بأن مليشيات الحوثي الإيرانية قامت باحتجاز عشرات اللاجئين الصوماليين بمدينة الحديدة الساحلية.

وأوضحت المصادر أن المتمردين يحتجزون عشرات الصوماليين منذ فترة بينهم ” نساء ” ، وعندما حاول أربعة منهم الهرب تم الإمساك بهم وتشديد الحراسة على الآخرين.

وكشفوا أن الحوثيين قاموا أمس بإخراج المحتجزين على متن 3 حافلات وقت اشتداد المعارك مع القوات المشتركة إلى حي 7 يوليو، مشيرة إلى أن الحوثيون يمكن أن يزجوا برجال منهم في معركة ” الحوثي ” ؛ لكي يتم استهدافهم لأجل المتاجرة بدمائهم.