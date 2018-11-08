بالفيديو.. بي إم دبليو تطلق الفئة الثامنة المكشوفة الجديدة كليا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت BMW الستار عن الفئة الثامنة المكشوفة الجديدة للعالم وهي السيارة المقرر بدء مبيعاتها الأمريكية في مارس المقبل, وتتبع النسخة M850i xDrive Convertible نهج الفئة الثامنة كوبيه ولكنها تتبني سقف مرن قابل للطي يمكن فتحه أو غلقه في 15 ثانية على سرعة 48 كم في الساعة, كما تأتي السيارة بجزء خلفي جديد ونظام حماية أوتوماتيكي من التعرض لفقدان السيطرة .

وباقي التصميم تقريباً هو نفسه الموجود في M850i xDrive Coupe حيث يوجد تصميم شرس لمقدمة السيارة الأمامية وشبكة تهوية عريضة ومصابيح أمامية ليد قابلة للتكيف مع تكنولوجيا الليزر في بعض الحالات كما تأتي النسخة المكشوفة بمخارج عادم خاصة ومصابيح خلفية ليد وعجلات M خفيفة الوزن ألومنيوم من 20 بوصة.

ويمكن لمن يرغب في نزعة أكثر رياضية الحصول على السيارة بباقة M Carbon Exterior الخارجية التي تضيف أجزاء من ألياف الكربون التي تشمل المرايا الخارجية والمشتت الخلفي من خلال المدخلات عليه وبعض التجديدات في مداخل التهوية.

وتأتي مقصورة السيارة المكشوفة مثل الكوبيه تقريباً ولكن مع أزرار جديدة للتحكم في السقف المرن مع نظام تدفئة اختياري للأعناق , بالاضافة الي امكانية توفير فتحات تهوية جانبية للمقاعد الأمامية ويمكن التحكم في تدفق الهواء بصورة أوتوماتيكية ويتم التحكم فيه للتوافق مع سرعة السيارة.

كما تتميز السيارة بعاكس الهواء خلف المقاعد الأمامية أو يمكن امتداده الي الحقيبة الخلفية.

كما يوجد في الداخل عجلة قيادة M Sport ومقاعد رياضية بخاصية التسخين وعتبات أبواب مضيئة مع فرش جلدي ميرينو انديفيدوال واضاءة محيطية ونظام هارمان كادرون الصوتي مع 12 سماعة وشاشة لمعلومات السائق وشاشة رقمية للعدادات 12.3 بوصة ونظام ترفيهي بشاشة 10.25 بوصة. كما سيتوفر خيارات التدفئة والتبريد للمقاعد الأمامية ونظام صوتي قوي هو Bowers & Wilkins.

وتأتي السيارة بمحرك توين باور تيربو V8 سعة 4.4 لتر بقوة 523 حصان وعزم دوران 748 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع كلي قياسي وهو ما يمكن السيارة من التسارع في 3.8 ثانية والوصول الي سرعة قصوى فوق 250 كم في الساعة.