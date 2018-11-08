بالفيديو.. صباح السعودية يكشف طرق التخلص من التوتر في العمل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة ندى العيسي معالجة نفسية في مدينة الملك سعود الطبية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ” ، عن الضغوطات التي تواجه العاملين عند دخولهم لعمل جديد ، وما يتعرضون له من توترات وكيفية معالجة ذلك .

وقالت دكتورة ندى ، في بداية أي عمل جديد من الطبيعي أن يتعرض الأشخاص لحالات من التوتر ، ولكن بعد ذلك يخف هذا التوتر ، وإذا لم يزول فيكون هناك أسباب .

وتابعت ، من أهم المشاكل التي تحدث وتسبب ازدياد التوتر ، مثلا محاباة رئيس العمل أو أي نوع من تحيزة للنوع أو الجنس أو العرق ، وايضا المنافسة الغير جيدة بين الموظفين ، ومحاولة البعض لإحباطة والتزمر من العمل .

واضافت دكتورة ندى ، إن الثقة بالنفس من أهم العوامل التي تعطي الإنسان طاقة إيجابية ، وعلى كل شخص أن يعلم حقوقه ويٌطالب بها وعدم الاهتمام بالطاقة السلبية التي يخلقها عدد من الزملاء في العمل .