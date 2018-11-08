بالصور.. كريستين بيل تكشف عن نظامها الغذائي

واشنطن(صدى):

كشفت الممثلة كريستين بيل، عن النظام الغذائي الخاص بها؛ حيث أنها ماهرة ليس فقط فى التمثيل وإنما فى القدرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية؛ حيث تتناول في وجبة الإفطار بياض بيضة مع السبانخ بالجبنة فيتا وصلصة حارة بالإضافة إلى شاي الماتشا الأخضر.

وتتناول ” كريستين ” بين الإفطار والغداء الزبادي أو التوت البري أو الخوخ، فيما تتناول على الغداء سلطة الخس مع الأرز والطماطم والمكسرات والجزر والبروكلي والخيار والعنب البري وتتبلها بزيت الزيتون والليمون وملح البحر، وفي وجبة العشاء تحب تناول المكرونة، وبشكل خاص تتناول نوع من المكرونة مصنوع من بروتين البسلة والحمص، وتضيف إليها الطماطم الشيرى المقلية فى زيت الزيتون مع إضافة بيضة لجعلها دسمة.

وعلى جانب آخر، أشارت الممثلة الشهيرة إلى أنها تحب المطبخ جدًا وتعشق طهي الطعام بانتظام مهما كانت حياتها مزدحمة، وذلك لأن الطهي بنفسها يجعلها تتحكم في ما يدخل في طعامها، كما تحرص على إشراك بناتها فى إعداد الطعام ليتعلمن القيمة الغذائية لكل طعام يحصلن عليه.