بالفيديو.. راموس يشعل الغضب مجددا بحركة غير أخلاقية

ماجد محمد(صدى):

أشعل المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الغضب مجددًا بحركة غير أخلاقية خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، ضرب راموس اللاعب التشيكي ميلان هافيل بالمرفق على وجهه، ليتركه ملقى على الأرض وأنفه يدمي.

ودفعت الحركة الجماهير، إلى إبداء غضبهم من تصرفات ” راموس ” غير الأخلاقية المتكررة التي لا تليق بالروح الرياضية التي يجب أن يتحلى بها لاعب الكرة؛ حيث وصف الكثيرون الحركة ” بالقذرة “، خاصة وأن اللاعبين لم يتنافسا على الكرة خلال الحركة، أي أن الخشونة الزائدة لم يكن لها داع أبدًا.

وفي السياق نفسه، لم يعاقب حكم المباراة قائد ريال مدريد بعد ” ضربة الكو ع ” ، التي يعاقب عليها حكام آخرون بالبطاقة الحمراء أحيانًا، خاصة مع نزيف اللاعب الذي تعرض للاعتداء؛ فيما هاجم نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب، حيث كتب أحدهم: ” راموس لاعب قذر جدًا. ضربة مرفق مقززة. ”

ومن جانبهم، ذكرت جماهير ليفربول حادثة المدافع الإسباني مع نجمها المصري محمد صلاح، خلال نهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما جر راموس الأخير أرضًا ليخلع له كتفه ويتسبب في غيابه عن الملاعب والتأثير على أدائه مع منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا 2018.