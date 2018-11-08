رفض تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن رفض إدارة نادي الأهلي مقترحًا بتأجيل مباراته أمام نادي الاتحاد، في 25 شهر نوفمبر الجاري في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن هناك حلًا وسطًا طرحته اللجنة قد يوافق عليه الطرفان، وهو تقديم المباراة يومًا واحدًا، وإقامتها يوم السبت 24 نوفمبر.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم قد طلبت من ناديي الأهلي والاتحاد إبداء مرئياتهما حول تأجيل اللقاء، فيما قال النادي الأهلي أن سبب رفضه للتأجيل لازدحام فريقه بجدول الدوري ولمشاركته في البطولة العربية، بالإضافة لتوقف الدوري في أيام الفيفا.