كيفية تلقي مكالمة هامة والهاتف بوضع ” صامت “

وكالات(صدى):

يحمل نظام تشغيل ” آي أو إس 12 ” الجديد تقنية جديدة تمكن مستخدم ” آيفون أو آيباد ” من تخصيص وضعية ” عدم الإزعاج ” ، بحيث تسمح بتلقي مكالمة أو إشعار يعتبرهما الشخص مهمين بالنسبة له.

ويُتيح أيضًا تحديد جدول زمني لوضع عدم الإزعاج، والسماح بتلقي إشعارات ما في توقيت ما، واستقبال مكالمات معينة في توقيت آخر.

وعن خطوات تفعيل ذلك، يمكن تنفيذ ذلك من خلال الخطوات التالية التي عرضها موقع ” ماك رامورز ” التقني المتخصص المعني بأخبار ” أبل ” ، ونشرها ” سبوتنك ” .