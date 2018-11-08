زوجان ينتحران متعانقين بعدما فقدا الأمل في تحسن ظروف المعيشة

لندن(صدى):

في واقعة مأساوية، أقدم زوجان على الانتحار أسفل عجلات القطار في انجلترا، بعدما فقدا الأمل في تحسن ظروف المعيشة.

فلم تجد الزوجة العشرينية أملًا في الحياة تكافح من أجله، واتخذت قرارها على الانتحار بصحبة زوجها، الذي كان قد دخل في طريق إدمان المخدرات بعد تركه عمله.

وكان الزوج المنتحر قد ظل 3 سنوات لا يعمل، فاضطرت زوجته الذهاب للعمل لتلبية مطالب الحياة، ولكن بعدما فقدا الأمل في تحسن ظروفهما المعيشية دخلت الزوجة هي الأخرى في إدمان المخدرات.

وقرر الزوجان إنهاء حياتهما تحت عجلات القطار، حيث وقفا يتعانقان في محطة قطارات ” دونكاستر ” في إنجلترا، قبل دقائق من قفزهما.