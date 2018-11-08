عسكري بالحرس الوطني يتبرع بكليته لوالدته ويقول: كلى فداء لها

سعيد العجل(صدى):

ضرب الرقيب خالد بن رطي الشمري اروع امثلة البر والوفاء لمن كانت سبب بعد الله في وجوده.

حيث تبرع لوالدته التى تعاني فشل كلوي اتعبها كثيرا ليقوم الابن البار بالتبرع لها بإحدى كليتيه .

وعبر. الشمري عن سعادته وسروره بنجاح العملية واصفا ما قام به لايعدوا سوى رد دين لمن سهرت الليالي لاجلي ولو كان الأمر بيدي لافتديتها بعمري .