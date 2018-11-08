مواطنة تشكو مدرسة تعليم قيادة: ” قالت لي قودي بدون رخصة المرور لن يفتش “

نايف السالم(صدى):

تقدمت مواطنة تعمل طبيبة، بشكوى من مماطلة مدرسة تعليم قيادة السيارة للنساء بجدة لاستخراج رخصتها.

وأوضحت المواطنة أنها سددت الرسوم المطلوبة، في شهر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنهم بدأوا في إصدار الرخص باختبار تحديد مستوى وعلى أساسه يحددون كم تحتاج المتدربة لساعات.

وأشارت إلى أن الأسعار بدأت من 500 إلى 2520 ريالا ،ولكن مدرسة تعليم القيادة بجدة حددت مبلغ 2520 ريالا لكل المستويات وعند سؤالهم أفادوا بأن كل مدينة لها نظام خاص.

وتقول المواطنة: ” لم أحصل على موعد لبداية التدريب، ولم أجد مواعيد لاختبار عملي وعند مراجعتي لهم تفاجأت برد المسؤولة حيث قالت: قودي سيارتك بدون رخصة لأن رجال المرور لن يفتشوا عن الرخص لدى النساء لمدة عام ” .