مشاهد رائعة لزخات البرد تكسو الصحراء الجرداء في ” الرس “

سالم المطيري(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول ،اكتساء صحراء جنوب غرب الرس بالقصيم، باللون الأبيض، بعد تساقط حبات البرد عصر أمس الأربعاء.

وأضفت البرد جمالا طبيعيا على مساحات واسعة بالصحراء.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت توقعاتها باستمرار الحالة المطرية على القصيم حتى الأحد المقبل.