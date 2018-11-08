مشاهد رائعة لزخات البرد تكسو الصحراء الجرداء في ” الرس “
وثق مقطع فيديو متداول ،اكتساء صحراء جنوب غرب الرس بالقصيم، باللون الأبيض، بعد تساقط حبات البرد عصر أمس الأربعاء.
وأضفت البرد جمالا طبيعيا على مساحات واسعة بالصحراء.
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت توقعاتها باستمرار الحالة المطرية على القصيم حتى الأحد المقبل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58001 ] نشر منذ 1 ساعة
شي جميل ,,
,, اللهم لاضرر ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34182 ] نشر منذ 48 دقيقة
يا زين المنظر ياليتني من هل الرس
*****أسير بغرامك*****[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 12 دقيقة
ماء شاء الله لا قوة إلا بالله