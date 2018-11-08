بالتزامن مع اختفاء الهيل.. برلماني مصري: الكل أصيب بالسكتة والخرس

القاهرة(صدى):

مازال اختفاء المعارض القطري خالد الهيل ،في لندن يشكل علامة استفهام كبيرة، وسط تعتيم إعلامي من النظام القطري.

وفي هذا السياق استنكر البرلماني المصري مصطفى بكري صمت السلطات البريطانية، حول اختفاء الهيل.

وقال بكري في تغريدة له : ” لايزال المعارض القطري خالد الهيل مختفيا في لندن ، ماذا حدث له ، لااحد يعرف ، أين أجهزة الأمن البريطانيه ، ولماذا لايظهر خالد الهيل ، أين منظمات حقوق الإنسان ” .

وتسائل: ” هل الكل أصيب بالسكتة والخرس ،إلي متي سيبقي التعاملبهذه الإزدواجية الغريبة ” .

وكان ضاحي خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن بدبي، قد توقع سيناريو عن اختفاء الهيل، قائلا : ” تكلف عصابة إختطاف الهيل والتخلص منه بطريقة لاتبقي أي أثر مرتكبي الحادث، ويبقى الأمر طي الكتمان الإعلامي…وخلق ضجيج مستمر في الجانب الآخر ضد دول التحالف ” .