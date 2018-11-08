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  3. تكريم مراقب أغلق محل والده بسبب المخالفات.. والكلباني: ” هذا من العقوق “

تكريم مراقب أغلق محل والده بسبب المخالفات.. والكلباني: ” هذا من العقوق “

تكريم مراقب أغلق محل والده بسبب المخالفات.. والكلباني: ” هذا من العقوق “
علي القحطاني(صدى):

على خلفية قيام مراقب بأحد الأمانات بإغلاق محل والده بسبب المخالفات التي تم رصدها عليه، وتكريمه من الأمانة، اعتبر الشيخ عادل الكلباني الأمر ” عقوقًا ” ولايستحق التكريم .

وقال الكلباني : ” : أرى أن هذا من العقوق، وكان من البر بأبيه أن ينبهه على المخالفات ويصلحها ” .

بينما رأى آخرون أن هذا التصرف من باب الأمانة والحرص على أداء الواجب بالشكل المطلوب.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 57993 ] نشر منذ 44 دقيقة

إذا نبهه سابقاً للمالفات ولا انتهى .. فمعه حق ,,

[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 33 دقيقة

هذا مايستحق التكريم ، والمفروض ان المسئول قال اصلح مخالفات والدك
وهو اذا مايقدر يصلح لوالده شيء ، يخلي غيره يتولى الامر حفظ لماء وجهه
وفي النهايه تقدر تقول انه خاااايب رجاء ومافيه خير ابدا . واللي كرمه اخس منه

[ عدد التعليقات: 57993 ] نشر منذ 31 دقيقة

…. للمخالفات …^^

[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 30 دقيقة

يستطيع الابن ان ينبه والده بالحسنى-وان لم ينتهي فعليه ان يترك الامر لاحد زملائه لاتخاذ الازم ويكون هوا بعيد عن الموضوع-وبذلك يكون جمع بين البر وتنفيذ النظام-

[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 17 دقيقة

اذا أغلق محله بدون تنبيهه فلا يستحق التكريم سواء كان أبوه صاحب المحل أو غيره

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