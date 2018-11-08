تكريم مراقب أغلق محل والده بسبب المخالفات.. والكلباني: ” هذا من العقوق “

علي القحطاني(صدى):

على خلفية قيام مراقب بأحد الأمانات بإغلاق محل والده بسبب المخالفات التي تم رصدها عليه، وتكريمه من الأمانة، اعتبر الشيخ عادل الكلباني الأمر ” عقوقًا ” ولايستحق التكريم .

وقال الكلباني : ” : أرى أن هذا من العقوق، وكان من البر بأبيه أن ينبهه على المخالفات ويصلحها ” .

بينما رأى آخرون أن هذا التصرف من باب الأمانة والحرص على أداء الواجب بالشكل المطلوب.