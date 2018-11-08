بالصورة.. الحضور الجماهيري يسجل رقمًا قياسياً في دوري المحترفين

محمد السعران(صدى):

وشهدت الجولة الثالثة أعلى حضوراً جماهيرياً، والتي بلغت 102 ألفاً و 509 مشجعاً ومشجعة، تلتها الجولة الرابعة بواقع 85128 مشجعاً ومشجعة، ثم الجولة الأولى والتي بلغ الحضور الجماهيري فيها 79100 مشجعاً ومشجعة، فيما سجلت الجولة الثامنة حضور بلغ 69372 مشجعاً ومشجعة.

وبلغ الحضور الجماهيري للجولة السابعة 48230 مشجعاً ومشجعة كأقل الجولات من حيث عدد الجماهير الحاضرة، فيما سجلت الجولة الخامسة حضور 55167 مشجعاً ومشجعة، مقابل 64334 مشجعا حضروا الجولة السادسة، في الوقت الذي شهدت الجولة الثانية حضور 67409 مشجعاً ومشجعة في مدرجات الملاعب، ليصل إجمالي الحضور الجماهيري في جميع مباريات الجولات الثمانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 571 ألفاً و 249 مشجعاً ومشجعة ومشجعة.