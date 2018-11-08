اليوم.. 3 لقاءات مثيرة في انطلاق الجولة التاسعة من الدوري

محمد السعران(صدى):

تفتتح اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018م، منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس، وذلك من خلال 3 مواجهات مثيرة تجمع بين الباطن والفتح، والفيصلي مع الشباب، وأحد أمام الحزم.

حيث يستضيف فريق الباطن صاحب المركز (الثالث عشر) في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، نظيره الفتح (التاسع) بتسع نقاط على ملعب ” نادي الباطن ” وذلك عند الـ 5:45م.

فيما يواجه فريق الفيصلي الذي يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط ضيفه الشباب (الخامس) بـ 15 نقطة، وذلك على ملعب ” مدينة المجمعة الرياضية ” عند الساعة 5:50م.

ويستضيف فريق أحد (الرابع عشر) بخمس نقاط نظيره الحزم (الحادي عشر) بثماني نقاط، وذلك في تمام الـ 6:15م على ملعب ” ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز ” بالمدينة المنورة.

ويشهد يوم الجمعة لقاءً وحيداً يجمع وصيف الدوري فريق الأهلي صاحب الـ 19 نقطة، بفريق القادسية الذي يحتل المركز الخامس عشر بأربع نقاط على ملعب ” الجوهرة المشعة ” عند الـ 6:20م.

ويخرج فريق الاتحاد (السادس عشر) برصيد نقطتين لمواجهة مضيفه الفيحاء (الثاني عشر) بسبع نقاط على ملعب ” مدينة المجمعة الرياضية ” عند الـ 5:50 من مساء يوم السبت.

وتستكمل مباريات الجولة مساء يوم الأحد، بمباراتين، يستضيف فيها الوحدة (الرابع) بخمسة عشرة نقطة نظيره الهلال (المتصدر) بـ 24 نقطة عند الـ 6:20م على ملعب ” ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ” .

فيما يحل النصر الذي يمتلك 19 نقطة احتل بها المركز الثالث، ضيفاً على فريق الاتفاق صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة عند الـ 8:10م.

يذكر أن لجنة المسابقات اتخذت قرارا بتأجيل مباراة الرائد والتعاون إلى وقت لاحق بسبب وجود أعمال صيانة في أرضية ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية ” ببريدة.