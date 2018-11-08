موظف يضغط على معجون أسنانه.. طلبات غير عادية من الأمير تشارلز كل صباح

لندن(صدى):

كشف خادم سابق للعائلة المالكة في بريطانيا، بعض من الطلبات التي وصفها بـ ” الغير عادية ” لولي العهد الأمير تشارلز أمير ويلز.

ويمتلك الامير تشارلز فريقا من الموظفين في مكتبه، يعمل تحت أمره على مدار 24 ساعة.

ووفقا للخادم السابق، الذي عمل عن كثب مع العائلة المالكة، فإن تشارلز لديه روتين صباحي صارم للغاية ، حيث يتم كيّ بيجامة نومه كل صباح، وكي أربطة حذائه لتأخذ شكلا مسطحا.

كما يجب أن يكون قابس الحمام في وضع معين، وأن تكون درجة حرارة الماء فاترة.

ومن الطلبات الأكثر غرابة ذاك الذي يتعلق بتنظيف أسنانه، حيث أن لدى الأمير تشارلز موظف يضغط على أنبوب معجون الأسنان ليضع حوالي 3 سم منه على فرشاة أسنان الأمير، كل صباح.