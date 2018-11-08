صابرين عن وقف برنامجها: ” حواجبي السبب “

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية المثيرة للجدل صابرين، أن السبب وراء وقف أحد برامجها التلفزيونية هو ” حواجبها ” .

وأشارت صابرين إلى أنها رفضت تقديم أعمال ” وعظ ديني ” أثناء عملها بالقناة وتمسكت بتقديم برنامج اجتماعي، نظرًا لأنه غير تخصصها وأنها كانت ترفض تقديم أي محتوى وعظي في برنامجها، وهو مايختلف مع محتوى القناة.

ولفتت إلى أنها قدمت 16 حلقة من إنتاج الإعلامي والكاتب الصحفي عماد أديب، مشيرة إلى أن برنامجها كان يتحدث عن حالات حدثت لها حوادث غيرت من مسار حياتها .