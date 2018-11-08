رجل يدفن والدته خارج بلاده طمعًا في معاشها !

موسكو(صدى):

في واقعة غريبة، أقدم مواطن روسي على دفن والدته خارج بلاده، طمعًا في تقاضي معاشها.

وتكتم الرجل على خبر وفاة والدته من أجل تقاضي المعاش، وأخفى حقيقة موتها موت عن مكاتب العقود الاجتماعية وأخرج جثمانها إلى خارج الوطن حيث دفنها.

ومن جانبه قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، إن مواطنًا روسيًا دفن والدته التي توفيت في 2001 م، خارج روسيا ليتقاضى معاشها طوال تلك السنوات.

وقد رفعت الشرطة الروسية على الرجل دعوى جنائية بتهمة الاحتيال.