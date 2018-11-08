بالفيديو.. بعد سب والدته.. مورينيو يستفز جماهير يوفنتوس والأمن ينقذه

ماجد محمد(صدى):

قرر المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، الانتقام من جماهير يوفنتوس الإيطالي، عقب فوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

ورفع مورينيو يده على أذنه مشيرًا إلى جماهير اليوفي فيما معناه أنه نجح في الفوز على بطل الدوري الإيطالي على ملعبه ويريد منهم أن يسمع صوتهم بعد هذه الخسارة.

وأثارت الحركة غضب الجماهير، وتجمع لاعبو يوفنتوس حول المدير الفني بغضب لكن تدخل الأمن سريعًا.

وقال مورينيو : ” جماهير يوفنتوس ظلت تسبني بأمي طوال 84 دقيقة، وهكذا ردي على من يسبون والدتي المسالمة التي تجلس في المنزل ” .