بالفيديو.. الحديث الذي دار بين ولي العهد ومواطن دعاه لتناول القهوة
وثق مقطع فيديو، لحظة قيام مواطن مسن، من محافظة عنيزة بالقصيم، بدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- لتناول القهوة معه.
جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد عدد من المواطنين في منازلهم ، ليرد عليه سموه قائلا: ” لابد أكون بجانب الملك في حائل الله يطول عمرك والوقت ضيق لكن المرة القادمة أن شاء الله ” .
يذكر أن ولي العهد قد زار في اليوم الثاني من المحطة الأولى لزيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز للقصيم عددًا من العائلات في المنطقة.
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