بالفيديو.. الحديث الذي دار بين ولي العهد ومواطن دعاه لتناول القهوة

سالم المطيري(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة قيام مواطن مسن، من محافظة عنيزة بالقصيم، بدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- لتناول القهوة معه.

جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد عدد من المواطنين في منازلهم ، ليرد عليه سموه قائلا: ” لابد أكون بجانب الملك في حائل الله يطول عمرك والوقت ضيق لكن المرة القادمة أن شاء الله ” .

يذكر أن ولي العهد قد زار في اليوم الثاني من المحطة الأولى لزيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز للقصيم عددًا من العائلات في المنطقة.

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