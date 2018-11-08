آخر المستجدات في اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب

أماني الغامدي(صدى):

رفضت محكمة فرنسية الطلب المقدم من محامي الفنان المغربي ​سعد لمجرد​، المتهم في قضية اغتصاب فتاة فرنسية، لإطلاق سراحه مؤقتا.

وكان المحامي الفرنسي ” جان مارك فيديدا ” قد تقدم بطلب إلى النيابة العامة من أجل الحصول على إطلاق سراح مؤقت لموكله، مقابل دفع مبلغ مالي كبير.

وأشار المحامي إلى أن المعطيات الأخيرة التي توصل إليها التحقيق ليست في صالح لمجرد.

الجدير بالذكر أن المحكمة قد قررت في جلستها الأخيرة، أم يتواجه في الجلسة المقبلة ​سعد المجرد​ والفتاة التي اتهمته باغتصابها تحت تأثير المخدّر.