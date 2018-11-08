بيتزي: اتطلع لإضافة لقب رابع للأخضر في كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

صرح الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، مدرب الأخضر، بأنه يتطلع لإضافة لقب رابع للمنتخب في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وقال بيتزي في لقاءه ببرنامج ” في المرمى ” : المنتخب السعودي لديه تاريخ مليء بالانجازات والبطولات، وأشاهد دائما مجسمات كؤوس آسيا الثلاثة، وأتطلع لإضافة لقب قاري رابع ” .

وعن غرفته الخاصة في مقر اتحاد الكرة، أوضح أنه لا يسمح لأحد من خارج الجهاز الفني بالدخول إليها.

وأشار إلى أنه يتم في الغرفة تحليل كافة البيانات والأرقام ومتابعة اللاعبين وأيضا المنتخبات الأخرى، قائلا : ” لا أسمح لأي شخص من خارج الجهاز الفني بالدخول لها ” .