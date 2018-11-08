بعد زواج دام 20 يومًا.. فتاة تطلب الطلاق: ” طعنني في شرفي “

القاهرة(صدى):

أقامت فتاة مصرية في العشرينيات من عمرها دعوى طلاق ضد زوجها بعد زواج دام 20 يومًا فقط.

وروت الفتاة قصه زواجها التي استمرت ايام معدودة ،قائلة: ” زواجي كان تقليدي جدا فزوجي كان يبحث عن فتاة صغيرة في السن لتشكيلها على طباعه وافقت على الزواج منه خاصة وأن أسرتي والمقربين مني اعتقدوا أنه عريس لقطة ” .

وأوضحت أنه منذ الزفاف قد لاحظت أن زوجها يتعمد أن يبتعد عنها، وفي إجازة شهر العسل خرج بصحبه أصدقائه.

وتقول الزوجة : ” اعتقدت في بادئ الأمر أن زوجي يشعر بالتخوف منى لكني أكتشفت أن زوجي عاجز جنسيا، طلبت منه أن يتوجه إلى الأطباء المتخصصين لإيجاد العلاج المناسب لحالته بدلا من الإستماع إلى ثار على ثورة عارمة وحاول ضربى الا اننى تمكنت من الهرب من بين يديه لافاجئ به يؤكد لى اننى فقدت عذريتى واخطأت مع اى شخص وأحاول تلفيق تهمه العجز الجنسي به ” .

وأضافت : “لم اتحمل الموقف فزوجي طعنني في شرفي واراد تشويه سمعتي فقررت اللجوء إلى محكمه الأسرة للحصول على الطلاق واثبات عذريتى وعجزة الجنسي ” .