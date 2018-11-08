أنباء عن إقالة مدرب النصر والكشف عن البديل

طلال الغامدي(صدى):

أفادت أنباء متداولة عن إقالة إدارة النصر للمدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، وأن البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي السابق سيكون خلفًا له.

ومن المقرر أن يصل بيريرا غداً الجمعة إلى الرياض.

يذكر أن كارينيو قد بعد لقاء مولوديه، بأن اللاعبين في حاجة إلى فوز لاستعادة روح الفريق، مشيرًا إلى أن مباراتا الفيحاء والأهلي أثرت سلباً في الظهور عربياً.

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