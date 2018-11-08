أنباء عن إقالة مدرب النصر والكشف عن البديل
أفادت أنباء متداولة عن إقالة إدارة النصر للمدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، وأن البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي السابق سيكون خلفًا له.
ومن المقرر أن يصل بيريرا غداً الجمعة إلى الرياض.
يذكر أن كارينيو قد بعد لقاء مولوديه، بأن اللاعبين في حاجة إلى فوز لاستعادة روح الفريق، مشيرًا إلى أن مباراتا الفيحاء والأهلي أثرت سلباً في الظهور عربياً.
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الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 19 دقيقة
ان كان يد خفيه تسعى لأسقاط النصرالله يهلكه ومن بعده سئمنا من الكره رئيس الاتحاد فاشل واختياراتهم فاشله وجه الشبه بينه وبين النصر ان جميع مدربينهم كانوا هنا