التحقيق مع ” عصابة ” تسطو على العمال بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

نجحت تحريات البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، في استيقاف وضبط أفراد العصابة مكونة من ” شاب وسيدتين ” ، يقومون بسلب العمال بطريقة التحايل عليهم بأسلوب إجرامي.

وتسلمت النيابة العامة بالعاصمة المقدسة، الأشخاص الثلاثة لبدءً التحقيقات معهم، جاء عقب ورود بلاغات لأقسام الشرط عن تعرُّض عدد من العمالة للسلب من قِبل شاب وفتاتين بأسلوب إجرامي، وذلك باستخدام مركبة خصوصي، والوقوف عند أحد العمال، وإيهامه بأن لديهم عملًا، ويرغبون منه في أن يقوم بإصلاحه.

ويقود الرجل المركبة، وتركب إحدى الفتاتين بجانب الشاب، والأخرى في الخلف مع العامل، ويتجهون لمنطقة مقطوعة أو قليلة الوجود السكاني، ويتم سلب ما يملك من أغراض أو أموال، وتركه في موقعه.