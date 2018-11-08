بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم قول عليك وجه الله

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، حكم من قال لزوجته عليكِ وجه الله.

وأكد ” المنيع ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، إن قول الرجل لزوجته عليك وجه الله نعتبرها كناية ، هل يقصد بها الطلاق وتعتبر كناية خفية، أو لايقصد فهو راجع إلى قصده.

وأضاف: ” إذا قال الزوج لا أقصد طلاق وإنما أريد تهديدها وتخويفها أو أنها تستقيم، فهذا راجع لارادته وقصده، فإن كان يقصد الطلاق وقع الطلاق وإن لايقصد الطلاق فالكناية يرجع بها إلى قصد من صدرت منه ” .