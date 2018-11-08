بالصور.. مصرع عشريني عقب انحراف مركبته بخطط ولي العهد في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث سير بأحد طرق ” مخطط ولي العهد ” بمكة المكرمة، وذلك عقب انحراف المركبة وهي بسرعة عالية ما أدى لفقدان قائدها السيطرة عليها، ليلقى قائدها في العشرينيات من عمره مصرعه في الحال.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن انحراف المركبة يمينًا ويسارًا، ما أدي إلى إنقلابها في الجزيرة الوسطية وأن الحادث من طرف واحد، وسببه عدم أخذ الحذر.

ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن أجهزة الأمن باشرت الحادث، بالتعاون مع فرقة من الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة.