بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح حكم أخذ القروض لوفاء الدين

عادل الحربي(صدى):

أفتى الشيخ ” عبدالله المنيع ” عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، بعد جواز أخذ القرض الربوي لقضاء الدين.

وقال ” المنيع ” ، خلال مقابلة له ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، إنه لا يجوز قضاء الشر بشر، فهذا دين إن كان المرء قادر على السداد يجب عليه أن يفي بدينه، وإن كانت معسرة ليس لديها شيء فالله سبحانه وتعالى قال: ” وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ” ، ولذلك لا يجوز أن يلجأ الإنسان إلى البنوك ويأخذ قروض لوفاء الديون.