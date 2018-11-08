وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وظائف إدارية وطبية، لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (مساعد استشاري الأشعة التداخلية، وتقني طبي أول قياس التدفق الخلوي، ورئيس مكافحة العدوى، ومسؤول السلامة).

وقال المستشفى إن الوظائف: مساعد استشاري- الأشعة التداخلية (Assistant Consultant- Interventional Radiology)، تقني طبي أول- قياس التدفق الخلوي (Senior Medical Technologist- Flowcytometry)، رئيس مكافحة العدوى (Senior Infection Preventionist)، مسؤول السلامة (Safety Officer).

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