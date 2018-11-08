بالفيديو.. أمير حائل يقدم الهدايا التذكارية لـ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

علي العنزي(صدى):

قدم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الهدايا التذكارية لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكد أمير حائل أن زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لمنطقة حائل، هي زيارة مباركة يلتقي بها أبناء شعبه الأوفياء الذين يبادلون مقامه الكريم وولي عهده الأمين الحب بالحب والوفاء بالوفاء في مشهد لا مثيل له إلا في هذا الوطن المعطاء وهذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب الوفي.

وشرف خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته – أيده الله – للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.