بالفيديو.. متخصص موارد بشرية: العمالة القادمة من الخارج قدراتها متدنية جداً

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور فيصل البواردي مستشار في مجال إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي الشريحة الكبيرة من الوظائف المتواجدة في المملكة يشغلها عمالة قادمة من الخارج تعمل على أساس أنها حرفية ولديها مهنية والحقيقة ليس عندهم مؤهل وقدراتهم متدنية جدا

وأضاف ” البواردي ” خلال برنامج معالي المواطن المئات على قناة mbc البنية التحتية مليئة بالوظائف التي تحتاج إلى الكثير من المعاهد الثانوية الصناعية وكليات تقنية ، مبينا أن تواجد 62 معهد يعتبر نقطة إيجابية .

وتساءل ” البواردي ” هل لدينا وظائف تستوعب هذه المعاهد، هل الوظائف في وضعها الحالي مجهزة للسعوديين، مشددا على ضرورة توافر أمان وظيفي فلا يحق للمتدرب أن ينتقل لوظيفة أخرى بعد التدريب .