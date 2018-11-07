بالصور.. الملحق الثقافي يلتقي بالطلبة السعوديين بجامعة المنصورة ويقيم لهم مآدبه غداء

رحاب فتحى(صدى):

في ظل الاهتمام والجهود التي تقوم بها الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ، لدعم طلبة المملكة الدارسين في الجامعات المصرية قام الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور/ خالد بن عبد الله النامى بزيارة جامعة المنصورة ، كان في استقباله القائم بأعمال الجامعة الدكتور/ أشرف محمد عبدالباسط مع عدد من عمداء الكليات الذي رحب به مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات خاصة في مجال التعليم ، مشيدا في الوقت نفسه بالجامعات السعودية التي باتت تحتل مكانا مميزا ، لافتا إلى أن الطالب السعودي الدارس في مصر استطاع أن يكون نموذجا مشرفا للمملكة العربية السعودية ، كما اعرب عن سعادته بتواجد عدد من الطلبة السعوديين الدارسين في جامعة المنصورة والذين يحظون باهتمامهم وعنايتهم .

من جانبه أعرب ” النامي ” عن سعادته لحسن الاستقبال ، لافتا إلى أن جامعة المنصورة من الجامعات المصرية العريقة والمتميزة بالتطور التكنولوجي الذي ساهم في تقدم الجامعة ، هذا بجانب طريقة التدريس المناسبة ، فضلا عن وجود أساتذة متميزين

كما أشار ” النامي ” إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة وتذليل أي معوقات قد تقف أمام الطلبة السعوديين حتى يكونوا على استعداد كامل للانطلاق في مسيرتهم التعليمية بالشكل المطلوب مشيداً بالدور المتميز للإدارة العامة للوافدين بالجامعة في رعاية الطلبة الوافدين

وفي الختام قد النامي الشكر لرئيس الجامعة بالإنابة ولكل عمداء وأستاذه الجامعة لحرصهم الدائم في خروج طلاب قادرين على تحمل المسئولية تجاه وطنهم وأمتهم ، حتى يعودا إلى بلادهم للمساهمة في رحلة التطوير والتنمية

كما أشار ” النامي ” إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة وتذليل أي معوقات قد تقف أمام الطلبة السعوديين حتى يكونا على استعداد كامل للسير في مسيرتهم التعليمية بالشكل المطلوب منهم مشيداً بدور الادارة العامة للوافدين بالجامعة ودورها المتميز في رعاية الطلبة الوافدين

وفي الختام قد النامي الشكر لرئيس الجامعة بالإنابة ولكل عمداء وأستاذه الجامعة على حرصهم الدائم في لتخريج طلاب مسلحين بالعلم و قادرين على تحمل المسئولية تجاه وطنهم وأمتهم ، حتى يعودا إلى بلادهم للمساهمة في رحلة التطوير والتنمية