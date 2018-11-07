أبرز معلومات عن ” المغواة ” منتزه احتفال أهالي حائل بخادم الحرمين الشريفين

علي العنزي(صدى):

أعد أهالي منطقة حائل احتفالًا كبيرًا، أمس الأربعاء، في منتزة ” المغواة ” الترفيهي؛ لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله-

ويقع منتزه المغواة شمال غرب مدينة حائل، على مساحة خمسة ملايين متر مربع، يقابلها ساحة للعروض ومساحتها خمسة آلاف متر مربع، وأنجزه الدكتور عبد العزيز بن يوسف العمار، أول أمين لمنطقة حائل-رحمه الله-في تسعة أشهر.

ويعد ” المغواة ” مركز الاحتفالات الرئيس للمنطقة، في جميع المناسبات الرسمية والترفيهية، وسمي باسم المكان نفسه الذي يقع فيه وهو ” المغواة “، كما يحوي منصة رئيسة على هيئة خيمة كبيرة تتسع لنحو سبعمائة شخص، ويحيط بغربها سوق شعبية ومدرجات تتسع لنحو خمسة آلاف شخص، وصالة مغلقة مساحتها ألفان وستمائة متر مربع.

ويحوي 30 كشافًا شبيهًا لإضاءة الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى خدمات مساندة عبارة عن غرف استقبال ومغاسل ودورات مياه، ومواقف سيارات تتسع لنحو عشرة آلاف سيارة، وقد تم إضاءة كامل الموقع بجميع وسائل الإنارة الحديثة التي يتم تجديدها من فترة إلى أخر، وتحيط بالمنتزه أبراج يبلغ طول كل برج 35 مترًا.