بالصور.. ضبط 77 مخالفًا في عملية أمنية بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، 77 مخالفًا من جنسيات آسيوية، يقومون بالبيع المتجول عن طريق عربات الدفع، كما تم ضبط مصنع داخل أحد البيوت الشعبية لتصنيع العبايات المقلدة.

وجاذ ذلك خلال قيام الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ودوريات الأمن مساء اليوم، بحملة على مخالفي نظام الإقامة والعمل في حوش بكر.

وقامت الجهات الأمنية بإتلاف المضبوطات وتسليمهم إلى جهة الاختصاص لإحالتهم لمركز الإيواء بالشميسي