” مبولحي ” يعود للاتفاق عقب تعافيه من الإصابة

ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم الأربعاء، أنباء عن عودة حارس نادي الاتفاق اللاعب الجزائري” رايس مبولحي ” ، بعد شفاءه من الإصابة أمام نادي النصر.

هذا وغاب ” مبولحي ” عن مباراة الاتفاق أمام الفيصلي بسبب الإصابة، وحل مكانه الحارس ” عبدالله البحري ” ، واستمر غيابه أمام الهلال للسبب نفسه، وحل مكانه الحارس عبدالله صالح.

فيما تلقى ” الاتفاق ” 9 أهداف في آخر مباراتين، غاب عنهما الحارس الأساسي، بما يمثل ضعف ما استقبلته شباك الفريق في 6 جولات سابقة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.