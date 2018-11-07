” مبولحي ” يعود للاتفاق عقب تعافيه من الإصابة
تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم الأربعاء، أنباء عن عودة حارس نادي الاتفاق اللاعب الجزائري” رايس مبولحي ” ، بعد شفاءه من الإصابة أمام نادي النصر.
هذا وغاب ” مبولحي ” عن مباراة الاتفاق أمام الفيصلي بسبب الإصابة، وحل مكانه الحارس ” عبدالله البحري ” ، واستمر غيابه أمام الهلال للسبب نفسه، وحل مكانه الحارس عبدالله صالح.
فيما تلقى ” الاتفاق ” 9 أهداف في آخر مباراتين، غاب عنهما الحارس الأساسي، بما يمثل ضعف ما استقبلته شباك الفريق في 6 جولات سابقة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
المدفعية الإتفاقية[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا الحارس هو سر تألق الاتفاق تسع اهداف في مبارتين مستحيل تدخل في شباك مبولحي الله يحفظه من الإصابات ويوفقه