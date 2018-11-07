بالفيديو.. قصيدة الشاعر نجم الأسلمي في حفل استقبال أهالي حائل لخادم الحرمين الشريفين
القى الشاعر نجم الأسلمي، قصيدة، اليوم الأربعاء، خلال حفل استقبال أهالي حائل لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
وقال الشاعر في مطلع القصيدة : احتضن صدر الشمال الغيث من نجد العذية
والفرح شعّب فضاه، وفي سماه الطير غنّا
… مرحبا بالغيث في كلّ الصدور الابرحية
مرحبا بالنور جلّاي الخطوب ليا دهنّا
وشرف خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته – أيده الله – للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
فيديو | قصيدة الشاعر نجم الأسلمي خلال حفل استقبال أهالي #حائل لـ #خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية#حائل_ترحب_بزيارة_الملك pic.twitter.com/zafcaXAmnx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57968 ] نشر منذ 40 دقيقة
صح لسانك واعتلا شانك ,, لاهنت ,,
,, كفيت و وفيت ، يسلم راسك ياالاسلمي ,,