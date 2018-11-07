بالفيديو.. قصيدة الشاعر نجم الأسلمي في حفل استقبال أهالي حائل لخادم الحرمين الشريفين

علي العنزي(صدى):

القى الشاعر نجم الأسلمي، قصيدة، اليوم الأربعاء، خلال حفل استقبال أهالي حائل لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

وقال الشاعر في مطلع القصيدة : احتضن صدر الشمال الغيث من نجد العذية

والفرح شعّب فضاه، وفي سماه الطير غنّا

… مرحبا بالغيث في كلّ الصدور الابرحية

مرحبا بالنور جلّاي الخطوب ليا دهنّا

وشرف خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته – أيده الله – للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.