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بالفيديو.. قصيدة الشاعر نجم الأسلمي في حفل استقبال أهالي حائل لخادم الحرمين الشريفين

بالفيديو.. قصيدة الشاعر نجم الأسلمي في حفل استقبال أهالي حائل لخادم الحرمين الشريفين
علي العنزي(صدى):

القى الشاعر نجم الأسلمي، قصيدة، اليوم الأربعاء، خلال حفل استقبال أهالي حائل لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

وقال الشاعر في مطلع القصيدة : احتضن صدر الشمال الغيث من نجد العذية
والفرح شعّب فضاه، وفي سماه الطير غنّا
… مرحبا بالغيث في كلّ الصدور الابرحية
مرحبا بالنور جلّاي الخطوب ليا دهنّا

وشرف خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته – أيده الله – للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57968 ] نشر منذ 40 دقيقة

صح لسانك واعتلا شانك ,, لاهنت ,,

,, كفيت و وفيت ، يسلم راسك ياالاسلمي ,,

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