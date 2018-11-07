رواد مواقع التواصل يلقنون فتاة تريد التخلي عن خطيبها درساً قاسياً

أميره خالد(صدى):

قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتلقين فتاة طلبت منهم خيارات لكيفية التخلي عن حفل الزفاف، لأن خاتم الزواج لم يعجبها.

وتفصيلا؛ شاركت العروس المستقبلية صورة الخاتم في مجموعة مغلقة على ” فيسبوك ” ، حيث يناقش متابعيها أنواع الخواتم وأجملها،و كتبت أنها اكتشفت صدفة مع صديقتها المفضلة خاتم الزواج، وفق موقع ” The Bored Panda ” .

وطلبت الفتاة النصيحة قائلة “من فضلكم، أخبروني معلومات أكثر عن هذا الخاتم، وكيف يمكنني أن أرفض خطيبي بلباقة وإجباره على شراء خاتم أفضل؟”.

رفض مشتركو المجموعة مساعدتها وأعربوا عن كرههم واستنكارهم تجاه الفتاة التي شاركت في الصورة، ووصف بعض المعلقين الحادثة بأنها من أكثر الأمور تعاسة على الإطلاق.

وكتب أحد المستخدمين ” آمل أن يحصل على الخاتم شخص آخر غيرك أنت ” ، وعلق مستخدم آخر قائلا ” ألم تعلمك أمك أن تقدر الأشياء؟ هذا أمر فظ بشكل رهيب “.

ونشر أحد أعضاء المجموعة في وقتا لاحق صورة لمشاركة الفتاة على موقع ” Reddit ” ، وكانت ردة الفعل مماثلة للتي كانت على ” فيسبوك ” ، وطالب العديد من العريس أن يمتنع من الزواج من الفتاة بسبب عدم تقديرها للخاتم.